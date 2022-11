Tradição já não é o que era: Vitinha é o mais influente e descolou de Ricardo Horta

Avançado decidiu a partida em Portimão, tornando-se no arsenalista mais participativo em jogadas que resultaram em golos. Influência de Vitinha no Braga dispara. A acelerar para a melhor época de sempre, o ponta-de-lança já superou o capitão Ricardo Horta, contabilizando, nesta altura, nove golos e cinco assistências.

A tradição já não é o que era em Braga. Ricardo Horta, crónica referência da linha ofensiva e melhor marcador de sempre do clube, deixou de ser o jogador com maior participação em golos nesta temporada, em contraciclo com as anteriores.

Esse estatuto pertence agora a Vitinha, autor do segundo golo que valeu a vitória aos minhotos em Portimão. Em 20 jogos oficiais, o avançado foi responsável por nove remates certeiros e cinco assistências, e até foi como suplente utilizado na última partida do campeonato (substituiu Abel Ruiz, aos 61 minutos) que descolou do capitão, com quem partilhava, há uma semana, o primeiro lugar do ranking dos bracarenses mais influentes.