"Trabalho de Artur Jorge já está a motivar o interesse de clubes estrangeiros"

Fernando Pires, antigo jogador do Braga, jogou com Artur Jorge entre 1992/93 e 1994/95. "Tal como eu, foi capitão do Braga. E quando nos entregam a braçadeira, temos de ter argumentos de liderança no balneário. O Artur já era um líder como jogador", recorda o ex-médio, elogiando a "subida a pulso" do amigo.

"Começou nos sub-19, passou para os sub-23, equipa B, já tinha estado cinco jornadas à frente da formação principal que ficou em terceiro e hoje tem o mérito de a orientar outra vez", sublinha, fazendo a leitura da aposta de Salvador. "Tem a ver com toda a juventude do plantel. São imensos os jogadores que passaram pelas mãos dele. Na época passada, o Carvalhal teve 14 ou 15 da formação na equipa principal e muitos ainda continuam. Esse é o espírito do clube. Só foi possível vender o Vitinha pela aposta na juventude", defende.

Fernando Pires conclui que Artur Jorge é "a pessoa indicada para treinar o Braga", perspetiva-lhe "um futuro risonho" e até deu uma novidade: "O trabalho que tem feito já está a motivar o interesse de clubes estrangeiros. Não direi que será um Guardiola ou um Klopp, mas chegará longe e poderá ir para clubes de outras dimensões."

