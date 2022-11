Tormena: "No Braga aprendemos todos os dias"

Tormena, defesa-central do Braga, fez a antevisão ao jogo frente ao Trofense (sábado, 18h45), da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Declarações aos meios oficiais do clube bracarense.

A Taça da Liga: "Entramos em todos os jogos para vencer e chegar o mais longe possível. Recentemente alcançamos duas finais e temos vontade de chegar a mais porque a sensação de levantar um troféu é ótima. Queremos fazer um bom jogo frente ao Trofense e estar mais perto do nosso objetivo, que é ganhar".

Terceiro jogador mais utilizado esta temporada: "Fico feliz, não sabia desse registo. Desde que cheguei que trabalho para evoluir, individualmente e coletivamente. Vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos".

104 jogos pelo Braga: "Quando cheguei ao Braga foi um sonho realizado. Desde que cá estou sempre pensei em dar o meu melhor. Independentemente de jogar mais ou menos, o objetivo sempre foi alcançar o maior número de jogos e de títulos ao serviço deste clube. É um orgulho vestir a camisola do Braga".

Plantel do Braga: "No Braga aprendemos todos os dias. Temos jogadores experientes, como o Castro e o Paulo Oliveira, mas também aprendemos e ensinámos aos mais jovens do plantel. Essa troca de ideias é essencial durante a época. Independentemente da competição e do adversário, o Braga vai entrar em todos os jogos para ganhar. Às vezes temos jogos que podem não correr tão bem, mas vamos dar o máximo para, no final dos 90 minutos, conseguir a vitória".