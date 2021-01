Tormena eleito MVP do jogo com "um sentimento especial"

Central prometeu aos adeptos do Braga que a equipa dará "o máximo" para deixar Leiria com o troféu da Taça da Liga, no sábado

Autor do golo que decidiu a vitória do Braga sobre o Benfica, Tormena foi eleito MVP Allianz do jogo. Encantado com o apuramento dos minhotos para a final da Taça da Liga, o central sublinhou que a distinção deu um sabor "ainda melhor" ao triunfo, admitindo um "sentimento especial".

Já sobre o jogo da final, marcado para sábado, o defesa arsenalista deixou uma garantia para os adeptos: "vamos lutar ao máximo para sair daqui com este título".