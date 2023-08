Tormena deixa o Braga: "Tudo na vida tem um início, meio e fim. E chegou a hora..."

Central foi transferido para o Krasnodar, da Rússia.

O central brasileiro Tormena foi transferido para os russos do Krasnodar, terminando assim uma ligação de quatro temporadas com o Braga. Nas redes sociais, o jogador de 27 anos destacou o percurso no emblema minhoto, com ênfase para a Taça de Portugal e Taça da Liga que conquistou.

"O Braga é um clube especial. Eu senti isso desde a primeira vez que entrei nas suas instalações há quatro anos. Sabia que o clube faria a diferença na minha carreira. E como fez. Foram épocas intensas, com quatro finais, dois títulos e inúmeros momentos que jamais esquecerei. Os adeptos que sempre mostram a sua paixão na arquibancada, a cidade, a atmosfera. Mas tudo na vida tem um início, meio e fim. E chegou a hora do até logo", escreveu.



"Não quero despedir-me, pois o mundo da bola gira. E eu sempre terei um carinho especial pelo Braga. Queria deixar aqui, nesta breve mensagem, a minha gratidão ao clube, aos adeptos e todos os profissionais, dentro e fora de campo, com quem tive a honra e o privilégio de trabalhar. Parto para novos desafios na carreira, mas levando este clube no meu coração", completou.

