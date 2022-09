Topo alcançado no tiro ao alvo: Braga numa elite de seis clubes

Equipa comandada por Artur Jorge é a que soma mais remates enquadrados na liga e surge num honroso terceiro lugar na Europa

A pontaria dos jogadores do Braga tem sido telescópica neste começo de época e explica uma boa parte dos 23 golos já somados na liga, ao cabo de apenas sete jornadas.

O poder de fogo do Braga, inferior somente ao do Benfica, faz-se acompanhar de grande precisão. De um total de 58 disparos à baliza, 23 resultaram em golos. Eis o melhor ataque do campeonato.