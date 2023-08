"Todos têm de ser muito sérios e comprometidos"

Treinador do Braga fez a antevisão ao jogo em Chaves, da segunda jornada da I Liga, agendado para as 18h00 de sábado.

Sobre a ausência de Banza dos convocados na Sérvia, situação atípica na vida do francês desde que chegou a Braga, Artur Jorge deixou evidente que o avançado terá que pedalar para recuperar posição entre os eleitos.

"Não se trata de aviso à navegação, os jogadores estão identificados com isso. Se temos várias soluções, todas de grande nível individual, todos têm de trabalhar nos limites para fazerem parte dos eleitos ou do onze. Jogam por mérito deles, todos têm de trabalhar de forma árdua. Neste jogo que passou pensamos no Álvaro como jogador para a posição e o Abel foi para o banco. São opções que tomo em função dos jogos. Não é um aviso, os jogadores sabem que têm de ser muito sérios e comprometidos", relatou o técnico dos bracarenses, avaliando as indicações muito positivas de Álvaro Djaló, já com dois golos somados neste arranque de temporada.

"Ele no passado já foi protagonista à sua medida, foi utilizado muitas vezes e com aproveitamento forte, quer em golos e assistências. Foi eficiente e tem procurado, agora, ter mais espaço na equipa. Está à procura do que querem todos, devem trabalhar de forma ambiciosa para o sucesso do processo coletivo", frisou o técnico, adiando uma leitura minuciosa do próximo adversário da Champions.

"A seu tempo falaremos. Confirmou-se o que era expectável, foi uma eliminatória muito dividida entre duas boas equipas. Fosse quem fosse, não temos dúvidas que nos esperam dificuldades", rematou.