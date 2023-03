"Toda a gente sabe o que se passou em 2009/10. Houve momentos muito estranhos"

António Salvador em entrevista aos meios de comunicação do Braga a assinalar os 20 anos como presidente do clube.

Domingos Paciência em 2009/10: "Tínhamos uma boa equipa e uma estrutura montada. Nessa época não chegámos à Liga Europa, porque fomos afastados nas pré-eliminatórias. Se calhar, foi isso que nos levou a que nos concentrássemos apenas no campeonato. Fizemos um campeonato espetacular e lutámos pelo título até à última. Nesse ano, se houvesse justiça, o Braga tinha sido campeão. Toda a gente sabe aquilo que se passou. Houve momentos muito estranhos no campeonato. Foi uma época espetacular"

Contratação de Domingos Paciência: "Nesse ano [2009], a minha escolha estava entre o Domingos e o André Villas-Boas, que quem perdemos a final da Liga Europa. Reuni com os dois e, na altura, o Villas-Boas ainda não tinha treinado ninguém, mas eu sentia que podia vir a ser um grande treinador. Gostei muito da conversa que tive com ele, mas pesou mais o Domingos, porque gostei de falar com ele e porque estava a treinar a Académica. O Domingos veio para o Braga e o Villas-Boas foi para a Académica. Foram dois anos espetacular com o Domingos e tive pena de ela não continuar no terceiro ano. Na altura disse-lhe que a ida para o Sporting podia não ser o melhor para a carreira dele e infelizmente não foi"