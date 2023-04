Título não é um delírio, os adeptos do Braga acreditam: "Não é um maluco que acordou..."

Três figuras com ligação afetiva ao clube defendem que a equipa de Artur Jorge tem condições para voltar a discutir o campeonato até ao fim. E explicam porquê; Técnico bracarense tinha antecipado euforia dos adeptos com nova aproximação ao topo e O JOGO confirmou-a, numa amostra que embala a convicção de que esta equipa tem estofo.

Com as derrotas do Benfica nas duas últimas jornadas, o Braga, que venceu cinco dos últimos seis jogos, está a seis pontos da liderança e continua a dois do segundo classificado, o FC Porto. Artur Jorge afirmou, no final do triunfo sobre o Gil Vicente, que é necessário "ter controlo emocional sobre as expectativas" criadas pelos adeptos, alertando para o facto de o caminho ser "árduo e longo" até ao final do campeonato.

Os adeptos do clube minhoto até reconhecem a importância de controlar as emoções, mas acreditam que é mesmo possível conquistar o título que em 2009/10 escapou por pouco. "Não é um sonho, não é um delírio, não é um maluco que acordou e achava que era o Super-Homem", diz Jorge Sequeira, psicólogo e adepto dos minhotos. "Acredito no título, e não é a primeira vez. Já acreditei noutros anos, mas acredito neste porque é realista", acrescenta. A expressão "otimalismo", usada no seu livro, serve para sustentar a análise . "Sou "otimalista", ou seja otimista, mas realista. E qual é a realidade aqui? O Braga é a equipa que joga melhor futebol em Portugal. Por isso, é realista acreditar que podemos ser campeões", argumenta.