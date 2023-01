Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo por 1-0 na receção ao Boavista, na 16.ª jornada da Liga Bwin.

União foi decisiva? "Sim, até porque este foi também um jogo muito exigente, este Boavista foi uma equipa muito competitiva e combativa, foi preciso ter a paciência e serenidade para procurar o melhor momento. A primeira parte foi muito agarrada entre as duas equipas, depois tivemos a felicidade de fazer o golo logo no início da segunda parte e conseguimos defender essa vantagem."

Jogadores fisicamente abaixo: "Tivemos muitos jogadores fisicamente abaixo do habitual, humanamente era impossível dar uma resposta num espaço tão curto. Fomos muito prejudicados na escolha do dia para este jogo, depois de um jogo exigente com o Vitória de Guimarães na quarta-feira [para a Taça de Portugal], com uma alta intensidade do primeiro ao último minuto, e depois logo no sábado [hoje] fazemos outro jogo desta natureza. Não houve o cuidado que deveria ter havido da parte da Liga para a marcação deste jogo e, por isso, o nosso rendimento não foi o que queríamos. Estamos satisfeitos com o que fizemos, ainda que num rendimento mais baixo."

Melhor fase da temporada? "Não acho, vivemos uma boa fase, mas temos tido um percurso de consistência. Antes desse jogo de Alvalade [derrota por 5-0, na Taça da Liga], tínhamos ganho os três jogos da Taça da Liga, tivemos um jogo mau, mas desde aí tivemos resultados e performances que me deixam muito satisfeito, aos jogadores também, prova da sua competência e trabalho, e aos adeptos. Queremos prolongar este momento e crescer ainda."

Título e campeão são palavras que surgem no balneário? "Não, surge 'ganhar'. Somámos hoje 37 pontos, vamos lutar para dar a volta com 40, com determinação e ambição, mas também com equilíbrio para fazer o nosso trabalho bem feito."