Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, frente ao Sheriff. Os bracarenses venceram por 2-0, igualaram a eliminatória, e carimbaram a passagem nas grandes penalidades.

Análise: "É uma vitória dos jogadores, de muito empenho, de atitude, de acreditar, da qualidade também. Fizemos uma primeira parte extraordinária contra um adversário extremamente incómodo a jogar fora, que defende muito bem e com muita gente. Tivemos arte e engenho. Provocámos algumas surpresas ao adversário em certos momentos do jogo e em certas posições e eles tiveram uma primeira parte de pesadelo. Podiam ter sido quatro ou cinco golos, era mais do que justo. Merecíamos ter vencido a eliminatória nos noventa minutos, mas foi nos penáltis, da forma mais dramática. Foi muito importante para todos nós, para esta malta jovem a pisar palcos europeus pela primeira vez e que teve um comportamento espetacular."

Podia ter sido uma vitória mais tranquila: "Foi um bom trabalho do Matheus, juntamente com o Eduardo, o Leonardo e o Tiago Sá, um dos capitães e um jogador com um peso muito importante no balneário e para mim. Contamos com o Matheus e com a nossa capacidade para fazer golo nos penáltis. Tinha de ser com dramatismo, até ao último segundo, até à última pinga. Se calhar, assim até sabe melhor."

Até onde pode ir o Braga? "Penso que o Braga já não atingia este registo desde 2015/16. Conseguimos fazê-lo com uma equipa muito jovem, com um plantel com muita capacidade, muito para espremer, mas com alguma imaturidade. Com esta vontade de ganhar e esta atitude, vamos evoluir e, quanto maior a experiência, mais vão jogar melhor e menos erros vão cometer. O que aqui conseguimos deixa-me extasiado, muito contente. Tenho os meus amigos na bancada, a família em casa, todos muito contentes. Sendo de Braga, é um orgulho tremendo colaborar com este clube, tentar levá-lo o mais longe possível, e acho que o temos feito de forma brilhante."