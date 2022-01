Tiago Sá, guarda-redes do Braga, com teste positivo à covid-19

Guarda-redes está em isolamento desde domingo e vai falhar o jogo com o Sporting, no sábado

O guarda-redes Tiago Sá está infetado com covid-19. O jogador acusou positivo nos testes realizados no domingo ao plantel bracarense e entrou de imediato em período de isolamento. O habitual suplente de Matheus vai falhar, desta maneira, o jogo com o Sporting, no sábado, em Lisboa.

Moura também está em isolamento após ter testado positivo antes do jogo com o Marítimo, mas já poderá ser opção no duelo com os sportinguistas.