Tiago Sá encabeça rotação do Braga na Taça de Portugal

Carvalhal não gosta de fazer muitas mexidas, mas há espaço para algumas, a começar pela baliza. Bruno Rodrigues também no plano.

O regresso do Braga à competição, com a deslocação ao Barreiro para defrontar o Moitense, da 1ª Divisão da AF Setúbal, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai ser feito com um onze diferente do habitual. Carlos Carvalhal não é adepto de fazer grandes revoluções na equipa, devido ao perigo de descaraterização da forma de jogar dos arsenalistas e também pelo facto de ter havido uma pausa no campeonato por causa das seleções, mas há espaço de manobra para algumas mudanças. O guarda-redes Tiago Sá e os defesas Bruno Rodrigues e Moura serão alguns dos contemplados com as mudanças.

Na última temporada, que culminou com a conquista da Taça de Portugal, Carlos Carvalhal não aderiu à ideia da rotação do onze no primeiro confronto na prova, mas tal ficou a dever-se, em grande parte, ao potencial do adversário. O Trofense, do Campeonato de Portugal, aconselhava cuidados redobrados e o treinador acabou apenas por mexer minimamente na equipa, apostando em Tiago Sá para a baliza e em Abel Ruiz para falso extremo, numa altura em que o espanhol não era uma unidade frequentemente utilizada. Desta vez, o quadro é um pouco diferente, até pelo nível de competição em que o adversário está inserido.

Se a mudança na baliza surge com naturalidade, no setor recuado o técnico arsenalista pretende ver em ação Bruno Rodrigues, um central da formação e que se perfila como aposta futura, tendo sido integrado esta época de forma definitiva no plantel minhoto. Aliás, na hierarquia de centrais, Rodrigues já se encontra à frente de Raul Silva, visto o brasileiro estar em final de contrato e sem hipóteses de prolongar a ligação. Não sendo propriamente uma aposta, Moura precisa de somar minutos de competição depois de ter estado lesionado praticamente durante toda a última temporada e terá também a oportunidade de evoluir na Taça de Portugal.

Fabiano, Lucas Mineiro, André Horta e Piazon são outros jogadores que também deverão surgir no plano de jogo arsenalista para defrontar o Moitense, se bem que estes sejam elementos que têm sido utilizados por Carlos Carvalhal esta época, mesmo não entrando na típica estrutura titular. Atendendo a que Al Musrati está por estes dias na seleção da Líbia, Carvalhal pondera fazer, pelo menos, uma mudança no miolo.