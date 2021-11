Tiago Sá antes do Midtjylland-Braga: "Temos de ter cuidado, eles sabem o que fazem com a bola"

Na antevisão ao jogo com o Midtjylland para a Liga Europa, Tiago Sá mostrou-se confiante relativamente ao resultado

Prognóstico: "Sinto a equipa pronta para o desafio, vimos de uma boa vitória e boa exibição, a equipa está confiante. Aproveitamos a paragem para trabalhar bem, fizemos uma boa vitória sobre o Santa Clara e queremos dar continuidade a isso. Esperamos um jogo muito difícil, vamos ter de estar no nosso melhor nível para vencer é para isso que cá estamos e trabalhamos. Estamos aqui para ganhar."

Titular: "Se vou jogar é ao mister que têm de perguntar [risos]. Eu trabalho sempre para estar pronto é o que tenho feito nos últimos anos e, puxando um bocadinho para o meu lado, é o que tenho feito quando sou chamado. Quem me vê trabalhar diariamente dirá o mesmo. Trabalho para estar pronto para quando sou chamado. No sábado mostrei que estava pronto. Já ando aqui há algum tempo e isso também se vê dentro do campo. Trabalho sempre no máximo. Se viram o jogo contra o Santa Clara, estou pronto."

Adversário: "Sabemos que é uma equipa muito forte a atacar, tem jogadores que atacam com muita qualidade, por isso temos de estar prontos para esse ponto que é forte, embora tenham outros. Teremos de estar ao nosso melhor nível para vencer. Sabemos que chegam com muita gente e fazem muitos remates e marcam muitos golos. Temos de estar prontos e explorar os pontos menos fortes que eles têm e foi para isso que trabalhámos e estamos prontos para ganhar. Temos de ter cuidado, eles sabem o que fazem com a bola e já vimos isso no primeiro jogo."