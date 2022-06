"The Show Must Go On": Braga oficializa renovação de contrato de André Horta

Médio André Horta prolongou o vínculo com o Braga até 2027.

O Braga anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato do médio André Horta, até 2027. O jogador estava ligado aos arsenalistas até 2024, refira-se.

"Com 146 jogos ao serviço do Braga, o médio de 25 anos soma quatro temporadas ao serviço do nosso clube, assumindo um papel preponderante na equipa. André Horta tem ADN Guerreiro bem vincado e não esconde a satisfação por mais este marco na já longa e profícua relação com o Braga", notam os guerreiros no site oficial.

Pelos arsenalistas, André Horta venceu uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.