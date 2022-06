Tenerife falha subida e Braga perde milhões

No acordo de cedência de Mario González, em janeiro, ficou escrito que o Tenerife teria de exercer a opção de compra em caso de subida à La Liga.

A SAD do Braga terá estado muito atenta este domingo ao jogo que poderia valer a subida do Tenerife à LaLiga, uma vez que uma vitória da equipa espanhola das Canarás implicaria a entrada imediata de 2,5 milhões de euros nos cofres minhotos.

Isto porque no acordo de cedência de Mario González, em janeiro, ficou escrito que o Tenerife teria de exercer a opção de compra (2,5 milhões de euros, por 50 por cento do passe) em caso de subida à La Liga.

Mas, não foi isso que aconteceu. O Girona agarrou este domingo a última vaga na próxima edição na La Liga, após vencer por 3-1 na casa do Tenerife, na segunda mão da final do play-off de subida ao máximo escalão do futebol espanhol.

A formação catalã está assim de regresso à La Liga, três anos depois de ter descido ao segundo escalão e junta-se ao Almería e Real Valladolid, também promovidos à elite espanhola.