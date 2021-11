Lesões de Moura e David Carmo, em 2020/21, e as de Sequeira, Tormena e Buta, esta época, diminuíram as opções para a retaguarda. Saída de Esgaio também afetou o rendimento.

Com mais três golos sofridos do que em igual período da última temporada, o processo defensivo do Braga continua a dar dores de cabeça a Carlos Carvalhal.