"Temos melhor equipa do que o Rangers, mas não conseguimos provar isso"

Declarações do defesa-central Paulo Oliveira após a derrota (3-1), e consequente eliminação, do Braga em casa do Rangers, nos quartos de final da Liga Europa.

Análise ao jogo: "Sabíamos que eles iam entrar fortes, com uma atmosfera fantástica. É verdade que sofrer aquele golo logo no início poderia criar ainda mais problemas, mas a verdade é que a equipa se uniu. Depois, tivemos o lance do penálti, com expulsão, ainda por cima, o que exigiu ainda mais de nós. Tivemos de juntar linhas para poder compensar a falta de um companheiro. Mas, acima de tudo, estou orgulhoso dos meus companheiros, dos nossos adeptos, e de certeza que eles também estão orgulhosos de nós."

Rangers mais forte na eliminatória: "Continuo com a ideia de que temos melhor equipa do que o Rangers. Infelizmente, não conseguimos provar isso. Nesta eliminatória, eles foram melhores. Parabéns para eles e boa sorte para a próxima fase. Demos tudo o que tínhamos e podíamos ter sido mais felizes".