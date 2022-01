Remodelação do Estádio 1.º de Maio pode render dez milhões de euros por ano

Na proposta que enviou à Câmara, o Braga solicitou a cedência, sem custos, do Estádio 1º de Maio e de um espaço destinado a um multiusos, calculando um investimento até 60 milhões de euros.

O projeto de remodelação do Estádio 1.º de Maio, a aguardar aprovação da Câmara Municipal para ser levado à prática, não é um tiro no escuro para a sociedade desportiva do Braga.

Está enquadrado num plano de negócios muito concreto, baseado em equipamentos desportivos similares, e prevê que proporcione uma receita anual de cerca de dez milhões de euros, quando o resultado operacional do Estádio Municipal (a casa atual da equipa principal), apelidado de "Pedreira", se fica por apenas dois milhões.