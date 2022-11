Tarjas e pirotecnia com multas pesadas: Braga paga 47 mil euros em três meses

Comportamento incorreto dos adeptos disparou. Só os dois jogos com o Saint-Gilloise custaram 23 500 euros. Em pouco mais de três meses, o Braga desembolsou quase 50 mil euros em coimas originadas por distúrbios dos adeptos. O jogo com o Gil Vicente motivou a fatura mais elevada na Liga Bwin.

A paixão exacerbada de algumas dezenas de adeptos do Braga tem valido multas pesadas. Desde que a época começou, no princípio de agosto, o comportamento incorreto desses apoiantes foi subindo de tom e a fatura já vai em 47 500 euros, com uma fatia considerável desse acumulado a dizer respeito aos distúrbios verificados em dois jogos frente ao Saint-Gilloise, a contar para o Grupo D da Liga Europa.

A exibição de tarjas consideradas ofensivas e a utilização de pirotecnia levou a UEFA a multar os minhotos em 23 500 euros, de pouco valendo a argumentação de que as mensagens plasmadas nas referidas faixas se destinavam unicamente ao clube português, em protesto contra a entrada do fundo Qatar Sports Investments, dono do Paris Saint-Germain, na sociedade desportiva.