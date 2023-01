Tarja colocada no estádio do Braga contesta contratação de Pizzi

Na noite deste domingo foi colocada uma tarja junto à entrada do estádio do Braga em que se leem palavras de contestação pela iminente chegada de Pizzi.

A contratação de Pizzi por parte do Braga não terá agradado a alguns adeptos. Na noite deste domingo, na entrada do Estádio Municipal de Braga, foi colocada uma tarja, presumivelmente por apoiantes do emblema arsenalistas, em que se contestava a contratação do médio Pizzi.

"Pizzi, FDP [filho da p***]. A SAD sabe que não és bem-vindo", lia-se.

Os moldes no negócio

Onze anos e meio depois, Pizzi está de volta ao Braga. O internacional português desvinculou-se do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e aceitou o convite dos minhotos para um contrato de uma época e meia. O negócio está acertado entre as partes e será tornado oficial entre hoje e amanhã. O médio está em trânsito para Portugal e vai juntar-se a Bruma, emprestado pelo Fenerbahçe na lista de reforços de inverno para Artur Jorge.

A possibilidade de Pizzi voltar a vestir a camisola do Braga era um assunto comentado há várias semanas, embora o negócio se afigurasse difícil, porque o nível salarial do jogador no Al Wahda era, naturalmente, elevado e também era necessário que chegasse ao Minho como atleta livre. O Estoril, de resto, também se posicionou para receber o jogador, mas depressa se percebeu que o Braga tinha outros argumentos, de natureza desportiva e financeira. Nas últimas horas, Pizzi obteve então a desvinculação do emblema dos Emirados e tratou de tudo com António Salvador, esperando-se agora apenas pela realização dos exames médicos para a assinatura do contrato.

O internacional português saiu do Braga em agosto de 2011, rumo ao Atlético de Madrid, por empréstimo, e figura até hoje na lista de maiores transferências dos minhotos. Em janeiro de 2012, os colchoneros acionaram a opção de compra de 13,5 milhões de euros por um jogador que apenas tinha vestido duas vezes a camisola arsenalista, o que aconteceu na época 2011/12, quando Leonardo Jardim estava ao leme da equipa. No entanto, entre formação e empréstimos, a ligação do médio aos minhotos foi mais extensa e durou ao todo quatro temporadas. Volta agora com 33 anos, recheado de títulos e com 17 internacionalizações.