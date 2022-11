Taça da Liga: a praia favorita do Braga está à vista

Numa prova em que contam com quatro finais e dois troféus nas últimas 11 épocas, os minhotos querem reacender a chama frente ao Trofense. Terceiro clube com mais troféus na Taça da Liga, depois de Benfica e Sporting, o Braga disputou finais em duas épocas consecutivas (2019/20 e 2020/21). Na última caiu na fase de grupos.

Dentro de três dias, o Braga está de volta à Taça da Liga, defrontando na primeira ronda do Grupo D o Trofense (na Pedreira), e os adeptos têm bons motivos para esperar o melhor desfecho: nas últimas 11 épocas, o clube não tem ido tantas vezes longe, e com tão bons resultados, noutras competições como acontece nesta taça organizada pela Liga e conquistada, pela primeira vez, pelo Vitória de Setúbal, em 2007/08.

A partir daí, o Benfica revelou-se esmagador ao vencer as quatro edições seguintes, ao mesmo tempo que os bracarenses tinham prestações modestas, mas tudo mudou a partir de 2011/12, época em que atingiriam as meias-finais, acabando por ser batidos pelo Gil Vicente. Foi um claro sinal de força e tudo se tornou mais cristalino na época seguinte, com a equipa, então comandada por José Peseiro, a alcançar o primeiro troféu na prova ao bater o FC Porto na final (por 1-0, golo de Alan).

Tratou-se do segundo título conquistado durante a presidência de António Salvador, depois da Taça Intertoto, em 2008.

O Braga tomou-lhe o gosto e tornou-se mesmo numa potência na prova, somando mais três presenças em meias finais e outras três em finais, alcançando o "bis" em títulos em 2019/20, sob a batuta de Rúben Amorim, com mais uma vitória sobre o FC Porto (por 1-0, golo de Ricardo Horta), na primeira época em que a "final four" foi disputada na Pedreira.

Na época seguinte, com a fase final da competição a ser disputada no mesmo palco, o Braga, já com Carlos Carvalhal, voltaria a tirar máximo partido do fator casa e, mais uma vez, chegou à final, sendo derrotado pelo Sporting (por 1-0).

Por entre presenças em meias-finais e finais, a partir de 2011/12, apenas cairia na fase de grupos em três épocas e o último afastamento numa fase preliminar aconteceu precisamente na anterior.

Seja como for, o Braga é já um gigante na Taça da Liga, sendo o terceiro clube com mais troféus (dois), atrás de Benfica (sete) e Sporting (quatro).

Queda crescente para as taças

Sendo uma competição mais prolongada do que a Taça da Liga, a Taça de Portugal despertou igualmente o apetite do Braga na última década. Os arsenalistas atingiram duas vezes as meias finais e disputaram três finais, passando de um troféu conquistado em 1965/66 para três, com as vitórias sobre o FC Porto, em 2015/16, e sobre o Benfica, em 2020/21, primeiro sob o comando de Paulo Fonseca e depois de Carlos Carvalhal. Na última edição da competição, ainda com Carvalhal, a equipa não foi além dos oitavos de final.