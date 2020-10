Suspense até ao fim: Braga tem um caso que ainda pode dar que falar

SAD tem alvos definidos para compensar a saída do avançado Paulinho no fecho do mercado.

A contratação de um avançado poderá tornar-se numa prioridade para o Braga nas últimas horas do mercado de transferências de verão (encerra amanhã, dia 6).

Cobiçado pelo Sporting e por clubes ingleses, Paulinho parece estar na porta de saída, mas não partirá a qualquer preço, sendo intenção da sociedade desportiva negociá-lo por um valor a rondar 20 milhões de euros. Se a transferência avançar, os bracarenses tratarão de assegurar outro ponta de lança, estando referenciadas várias alternativas.

Mais difícil será o central Lucas Veríssimo, agora igualmente nos planos do Benfica. Depois de ter visto rejeitada uma proposta de cerca de 4,8 milhões de euros pelo defesa brasileiro, a sociedade desportiva chegou à fasquia dos cinco milhões e, mais uma vez, o Santos declinou a oferta dos minhotos, deixando bem claro, conforme reportou o jornal "A Tribuna", que não aceita negociar por menos de 6,5 milhões.

Semelhante verba dará para cobrir as dívidas com que se debate atualmente o clube de São Paulo. Referenciado há algum tempo pelo Benfica, Veríssimo também está no radar do Roma, do técnico português Paulo Fonseca.