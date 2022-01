Sub-23 vai à CAN e renovou pelo Braga até 2024

O avançado de 20 anos está a cumprir a terceira época ao serviço dos arsenalistas e vai disputar a Taça das Nações Africanas

Incluído na convocatória da Guiné Equatorial para a próxima CAN, Luís Asué renova contrato com o Braga até 2024. O avançado, de 20 anos, está a cumprir a terceira época ao serviço dos arsenalistas e tem-se destacado pelos sub-23, contabilizando, em nove jogos, cinco golos e duas assistências na Liga Revelação. "Esta renovação é um passe muito importante na minha carreira. Significa muito para mim. É um sinal de confiança do Clube. Demonstra que estou a fazer bem as coisas e que acreditam em mim", declarou o jogador à comunicação oficial do Braga, reconhecendo ter "evoluído" nos últimos meses. "Estou mais preparado para seguir em frente e continuar a conquistar objetivos", juntou.

Referindo que esta "temporada tem corrido muito bem a nível individual e coletivo", o atacante não se dá por satisfeito e aponta para objetivos elevados. "Isto não é suficiente, queremos mais. Ainda temos muito para conquistar", assinalou Asué, encarando a Taça das Nações Africanas como "uma grande oportunidade". "É muito bom ser convocado tão novo para uma competição tão importante. É um sentimento incrível. Já tinha sido chamado para qualificações, mas agora é um patamar ainda mais elevado", referiu, assumindo, sem rodeios, querer atingir a equipa principal.