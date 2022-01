Sporting pede "desculpa" ao Braga e a Ricardo Horta

Extremo foi atingido por uma garrafa de água, arremessada da bancada, no final do jogo que os bracarenses venceram em Alvalade

O Sporting pediu, oficialmente, "desculpa" ao Braga e a Ricardo Horta pelo incidente ocorrido no final do jogo de sábado, em Alvalade, no qual o Braga venceu os leões por 2-1, com um golo de Gorby nos últimos minutos.



Já após o final do jogo, uma garrafa de plástico cheia de água voou de uma das bancadas do Estádio José Alvalade e atingiu Ricardo Horta, provocando-lhe um golpe na testa, quando os jogadores do Braga festejavam o triunfo. Como O JOGO escreveu na edição impressa de domingo, o incidente constou no relatório do jogo, pelo que o Sporting arrisca uma punição por comportamento indevido do público.