Sporting inferniza vida ao Braga: minhotos têm-se dado melhor com Benfica e FC Porto

O Braga perdeu sete dos últimos dez jogos com o Sporting, obtendo melhor registo frente ao Benfica e, sobretudo, FC Porto. E na segunda passagem pelo Minho, Carvalhal perdeu sempre com os leões

Sem ganhar há duas jornadas e com a contestação dos adeptos a subir de tom, como se percebeu no último jogo na Pedreira, o Braga vai tentar a retoma no campeonato em Alvalade, frente ao Sporting, que entre os denominados grandes é simplesmente o adversário que mais derrotas tem imposto aos minhotos no passado recente, um quadro que configura um duplo desafio para o conjunto de Carlos Carvalhal.

Se se olhar apenas para os últimos dez jogos contra os tradicionais candidatos ao título, as maiores dificuldades dos arsenalistas foram sentidas nos confrontos com os leões (sete derrotas, um empate e duas vitórias), mais do que nos jogos com o Benfica (seis derrotas e quatro vitórias) e FC Porto (três derrotas, três empates e quatro vitórias).