Sócios do Braga aprovam contas por larga maioria

Os sócios do Braga, reunidos este sábado em assembleia-geral (AG), aprovaram por larga maioria o relatório e contas de 2021/22, além do orçamento para a presente temporada, informou o clube minhoto.

Marcaram presença na AG ordinária 247 sócios votantes, correspondentes a 1878 votos. Em relação à aprovação do relatório e contas de 2021/22, que apresentou um resultado líquido positivo de 559 mil euros, após o resultado negativo da época anterior de 644 mil euros, houve 96% de votos a favor, 0,5% contra e 3,5% de abstenção.

Quanto ao orçamento para a presente época desportiva, recebeu 76,4% de votos favoráveis, 14,2% contra e 9,4% de abstenção.

O passivo do clube é de 19,4 milhões de euros (ME) - desceu ligeiramente de 19,5 ME - e o ativo situa-se nos 30 ME (subiu de 29,6 ME da época anterior).

Por proposta subscrita por um grupo de sócios, foi ainda atribuído, por unanimidade e aclamação, o estatuto de sócio benemérito a Carlos Baptista, antigo jogador do clube nas décadas de 50, 60 e 70 do século passado e, depois disso, treinador de várias equipas da formação do Sporting de Braga durante muitos anos, tendo sido o técnico campeão nacional de juniores em 1976/77.