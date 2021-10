Grande parte do poder de fogo do Braga vem das alas. Iuri Medeiros e Ricardo Horta já renderam oito golos e apenas são superados no campeonato pelos duetos mais letais do Gil Vicente e FC Porto.

O jejum absoluto de Mario González e a abstinência de Abel Ruiz (apenas um golo) têm sido problemas relativos para o Braga graças à pontaria de Ricardo Horta e Iuri Medeiros.