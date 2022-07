Simon Banza, reforço do Braga: "Espero alcançar grandes feitos"

Declarações de Simon Banza, avançado francês que esta terça-feira foi apresentado como reforço do Braga, com contrato até 2027.

Desafio: "Antes de mais, gostaria de dizer que o Braga é um grande clube. Tive a oportunidade de enfrentá-los na época passada e foram realmente jogos de grande nível. Estou muito contente por estar aqui e agradeço todo o apoio que me tem sido dado. Espero conseguir alcançar grandes feitos juntamente com toda a equipa e adeptos".

O clube: "O Braga é uma equipa que adora competir. Vi os jogos que fizeram na Liga Europa na época passada. A equipa é muito boa, tem grandes jogadores. Os adeptos são fervorosos e a cidade vive muito o futebol".

Características: "Sou um jogador que gosta de futebol. Sou um jogador que gosta de ser ativo e ter oportunidades. Posso jogar com os pés, com o peito, com a cabeça, etc. Acho que me posso adaptar facilmente à equipa".

Missão: "O importante para mim é ganhar jogos. Sei que o Braga é um clube competitivo, onde só se pensa nas vitórias. Penso que no futebol o essencial é ganhar jogos. Queremos realizar uma grande época".

Golos: "Esta época, quero jogar o máximo de jogos possível. Espero marcar muitos golos e ajudar a equipa a ir o mais longe possível nas diversas competições, no campeonato, nas taças e na Liga Europa. Quero ajudar o clube a fazer melhor que na temporada passada".

O que mais o aliciou: "O Braga é um clube que sabe gerir muito bem os atletas mais jovens. Consegue conciliar os mais novos com os atletas mais experientes. O projeto do clube agradou-me muito, por isso mesmo, aceitei vir para o Braga".

Mensagem para os adeptos: "Quero dizer 'allez Braga'. Vamos ganhar juntos. Estou muito contente por estar aqui. Obrigado pelo apoio. Vamos!"