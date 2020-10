Sequeira sobre o Braga: "São as ideias do treinador, ele quer esta pressão muito forte"

Sequeira foi titular na vitória do Braga, por 3-0, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa

Sobre jogo: "Penso que tornamos o jogo fácil, o AEK é uma excelente equipa. Fomos capazes de controlar o jogo, eles criaram algumas dificuldades no início, visto terem avançados rápidos. Mas, depois controlamos o jogo e o 3-0 assenta perfeitamente."

Ao ataque: "Eles vieram com uma estrutura que me permitia ter espaço para ir para a frente e ajudar a equipa. Estou contente com a minha exibição."

O plano de jogo: "As nossas ideias de jogo são estas, são as ideias do treinador, ele quer esta pressão muito forte e constante onde quer que seja, contra quem for."

A temporada: "Já não pensamos muito na época passada, apesar de estarmos orgulhosos com aquilo que fizemos. O importante é que estamos a ter um, bom início e temos de dar seguimento a isso"