Sequeira rescindiu com o Braga e já definiu o novo clube

Lateral esquerdo tinha mais um ano de contrato com os arsenalistas, mas rescindiu e vai mudar-se para a Turquia, onde jogará no Pendikspor.

Sequeira está de saída do Braga. O lateral esquerdo de 32 anos tinha ainda um ano de contrato, mas acertou a rescisão com os bracarenses para assinar pelo Pendikspor, clube que subiu este ano à primeira divisão na Turquia. O jogador português tem assim a oportunidade de fazer um contrato atrativo financeiramente, beneficiando da boa relação que mantém com o clube minhoto para terminar o vínculo de forma amigável.

Além disso, os arsenalistas contrataram nos últimos dias Adrián Marín ao Gil Vicente, ficando a posição de lateral esquerdo salvaguardada.

Depois de Leixões, Leça, Nacional e Braga (seis temporadas), Sequeira prossegue a carreira no campeonato turco, estando já a viajar para aquele país. Deverá ser apresentado na sexta-feira.