"Sequeira foi, indiscutivelmente, um dos grandes pilares do Braga destes últimos anos"

Carlos Carvalhal fala da perda de Sequeira, que já está em estágio com o Pendikspor, da Turquia

Sequeira deixou um grande legado na Pedreira, fez parte durante seis épocas do núcleo duro dos guerreiros, ganhando lugar no onze do centenário e ficando ligado à conquista de uma Taça de Portugal e de uma Taça da Liga. Um lateral-esquerdo de grande propensão ofensiva, que fez parte da engrenagem dos minhotos e da aproximação ao topo nos últimos anos com Abel Ferreira, Rúben Amorim, Carlos Carvalhal e Artur Jorge. O futuro, aos 32 anos, passa pela Turquia, pelo Pendikspor, que acabou de subir à divisão maior, numa saída lamentada por muitos companheiros e também por quem trabalhou com ele, como Carlos Carvalhal. "Foi, indiscutivelmente, um dos grandes pilares do Braga destes últimos anos", acentuou o treinador.

Aos 32 anos, após seis temporadas, Sequeira deixou de fazer parte do núcleo duro do Braga, rumando ao futebol turco. Jogador muito querido do balneário, enaltecido aqui por um dos seus técnicos.

Os contributos de Sequeira moram em 184 jogos e dois golos, além de várias assistências potenciadas por um calibre tenso e preciso nos cruzamentos. O Braga despediu-se do seu lateral de referência dos últimos anos, como a honra de uma viagem aos melhores momentos, um álbum de jogadas e sorrisos, imagens que perdurarão na memória coletiva dos adeptos, num adeus muito semelhante ao feito com Iuri Medeiros, outro nome forte dos guerreiros do passado recente, transferido para o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

Carvalhal foi um dos que melhor retirou partido das qualidades do lateral matosinhense, algo que se revelou importante na conquista da Taça. Os serviços de Sequeira são louvados pelo treinador de 57 anos, que veste também pele bracarense na avaliação.

"Lembro um excelente defesa-esquerdo, foi uma felicidade treiná-lo, até porque conseguimos potenciá-lo quando já não era jovem, tendo sido chamado à Seleção. Mereceu inteiramente. Foi sempre um excelente profissional, jogou constantemente a um nível muito alto. O Braga estará agradecido e vice-versa. Muitas felicidades no próximo passo que vai dar, que seja um sucesso", expressou Carvalhal, debruçando-se sobre a chamada de Fernando Santos em outubro de 2020, então como alternativa a uma baixa de Mário Rui. O lateral não foi, porém, premiado com qualquer minuto.