Sem falar de Paulinho, Carlos Carvalhal elogiou Borja e Sporar

Treinador do Braga, em declarações à NEXT, abordou os ingressos do defesa Borja e do avançado Sporar no plantel. Estão ambos disponíveis para defrontar o Portimonense. Transferência de Paulinho para o Sporting não foi comentada

Sobre Borja: "Estamos muito satisfeitos com a vinda do Sporar e do Borja. O Borja veio para uma posição onde estávamos deficitários, como lateral-esquerdo. O Raul Silva joga muitas vezes aí, mas não é a verdadeira posição dele. Joga mais por dentro um pouco, enquanto o Caju joga mais na posição do Galeno. O Borja está mais perto das características do Sequeira, pelo que é um jogador muito bem-vindo dentro da nossa dinâmica. É uma aposta de médio prazo, mas temos boas expectativas. Acredito que vai ajudar-nos".

Sobre Sporar: "É um desejo antigo do Braga. Antes de ele ter ido para o Sporting, o Braga já se tinha interessado por ele. Não tenho dúvidas de que vai ser extremamente útil. Tem personalidade e atitude. É um guerreiro e está com muita vontade de jogar, ajudando a equipa. Isso é muito importante. A motivação e a vontade de ajudar a equipa eleva muitas vezes um jogador para um nível superior àquilo que nos pensamos. É essa a nossa expectativa. Que faça aquilo que sabe fazer, jogando bem, e vai ter um grupo que vai recebê-lo muito bem. Vai certamente imprimir qualidade à nossa equipa".