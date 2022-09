Seis anos depois, Braga visita o FC Porto em vantagem. E vai tentar igualar recorde

Minhotos deslocam-se na sexta-feira ao Dragão à frente do FC Porto na classificação. Não acontecia desde 2016/17, com Peseiro. Com um início de época fulgurante, o Braga tentará igualar o recorde de vitórias seguidas (nove) fixado por Leonardo Jardim. Essa série, em 2011/12, não envolveu visita ao FC Porto.

No histórico dos 66 jogos disputados pelo Braga em casa do FC Porto para o campeonato, foram mais as vezes em que os dragões jogaram numa posição cimeira da classificação do que o inverso.

É quase um peso crónico para os bracarenses, mas o contexto será diferente na próxima sexta-feira, com a equipa comandada por Artur Jorge a ocupar o segundo lugar da tabela, somando mais três pontos do que o FC Porto (terceiro classificado).