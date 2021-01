"Se um convidado for expulso de uma festa será que volta para cantar os parabéns?"

Treinador do Braga reagiu pela primeira vez à expulsão na final da Taça da Liga e mostrou-se crítico.

Expulso na final da Taça da Liga com o Sporting, Carlos Carvalhal falou esta segunda-feira pela primeira vez da situação e revelou que não está à espera de ser castigado.

"Sobre o castigo só me irei pronunciar quando sair a decisão, mas não estou à espera de nenhuma sanção. Penso que não vou ser castigado. Sobre o facto de não ter recebido a medalha no campo, gostava de colocar esta questão às pessoas. Se um convidado for expulso sem qualquer motivo de uma festa de aniversário, será que ele volta no final para cantar os parabéns? Gostaria de perguntar isto a quem me está a ouvir. Mas se me expulsarem com razão, serei a primeira pessoa a voltar para a sala e a pedir desculpa. Não sou hipócrita. Não voltei para receber a medalha, porque me puseram fora da sala", contou o treinador do Braga.

"Recebi a medalha e não a deitei fora", juntou ainda.

O episódio disciplinar ocorrido em Leiria deixou o treinador agastado com a situação e não evitou soltar um desabafo. "Nunca fui expulso desde que regressei a Portugal. Tive um cartão amarelo com o Belenenses e outro na meia-final com o Benfica. O meu comportamento tem sido exemplar e não deixou de o ser."