"Se Ricardo Horta tivesse a intenção de sair, já o teria feito"

Ricardo Horta, capitão do Braga

Revelando que um pique atrás de Trincão motivou piadas no balneário, Wilson Eduardo aposta na continuidade de Ricardo Horta no Braga.

O poder de fogo de Ricardo Horta, que está à beira de fixar um novo recorde de golos marcados ao serviço do Braga, depois de ter igualado a marca de Mário Laranjo (92), duplicou em termos de eficácia nas últimas três épocas - somou 61 remates certeiros desde 2019/20. Não se tratou de uma casualidade. Wilson Eduardo assistiu, de perto, ao começo dessa evolução e destaca como principal conquista a disponibilidade do capitão para "as segundas bolas".

"Normalmente, os jogadores ficam a ver o que vai dar quando acontece um remate. Ele nunca fica à espera de nada, tenta antecipar o que vai acontecer . É muito atento aos pequenos detalhes. Os números absurdos dele nos últimos anos têm muito a ver com isso", assinalou o ex-jogador dos bracarenses, explicando que Horta também aprendeu a "aproveitar os cruzamentos atrasados para a zona do penálti". "Nem todos aparecem nesse espaço para rematar e ele consegue perceber onde é que a bola vai cair", comentou.