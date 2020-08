Carlos Carvalhal conhece o avançado da longa temporada de 2019/20 no Rio Ave

Carlos Carvalhal não esconde que gostaria de continuar a contar com Taremi, apesar de ter trocado o Rio Ave pelo Braga. "Se pedi o Taremi ao presidente? Sim, obviamente", assume o novo treinador do clube minhoto, não escondendo a admiração pelas qualidades do avançado iraniano que se destacou ao serviço do clube de Vila do Conde ao longo da época de 2019/20. "Se dissesse o contrário, as pessoas iam estranhar. Gostava muito que ele viesse",

Numa entrevista ao jornal Expresso, Carvalhal revela que falou com Nico Gaitán, o argentino que reforçará o Braga "Tive oportunidade de falar com ele, o que é importante para perceber o que vai na cabeça no jogador, e vi-o extremamente motivado, cheio de vontade", pode ler-se numa entrevista em que o treinador tenta antecipar o que será a sua vida daqui a dois anos. "Vou fazer dois excelentes anos no Braga e depois volto para a Premier League".