Se não houver acordo para o 1º de Maio, Braga tem plano para a construção de um novo estádio

O Braga considera que a Pedreira não serve os interesses do clube e quer requalificar o 1º de Maio. Câmara não aceita proposta arsenalista e vai investir dez milhões para recuperar o espaço

O Estádio 1º de Maio está a gerar um conflito entre o Braga e a Câmara Municipal.

O emblema arsenalista propõe a requalificação do recinto para voltar lá a jogar e fazer dele a sua casa, está disposto a pagar a obra, orçada em 60 milhões de euros, e em troca pede a cedência do respetivo terreno, mas a autarquia liderada por Ricardo Rio entende que a proposta se destina a reconstruir e não reabilitar o espaço, o que vai contra as diretrizes da Direção Geral do Património Cultural.