Tiago Sá, guarda-redes do Braga, elogiou o treinador Artur Jorge. Palavras proferidas à margem da visita à Escola EB1 de Nogueira.

O que é preciso para assegurar o segundo ou o terceiro lugar no campeonato? "Trabalhamos sempre para fazer melhor do que na época anterior, seja em pontos, seja em classificação, seja no que for. É essa a mentalidade do clube há já alguns anos. É isso que nos leva a patamares superiores. Queremos sempre ser melhores, de ano para ano. Tem de ser jogo a jogo. Podemos dizer no início da época que queremos o primeiro e o segundo lugar... mas depois perdemos dois jogos em casa. O campeonato é muito difícil. É complicado ganhar jogos. Por vezes, os jogos mais fáceis tornam-se mais difíceis. As equipas estão cada vez melhor orientadas e isso dificulta muito as coisas. No campeonato, vamo-nos focar, para já, no jogo com o Benfica, que será o próximo, e mais nada".

A luta com Matheus pela baliza: "Com o Matheus, as coisas ficam sempre mais difíceis. É um grande guarda-redes, mas entre os guarda-redes do Braga há um relacionamento muito bom, de respeito. Eu faço o meu trabalho e espero pelas minhas oportunidades. Já tive mais, já tive menos... Tenho é que estar pronto quando elas chegam. O meu objetivo para esta época era fazer mais jogos do que na época passada. Se vai ser na Taça da Liga, na Conference League, na Taça de Portugal, não faço ideia. Quero é somar mais minutos".

As críticas ao técnico Artur Jorge: "Se despedíssemos um treinador em terceiro lugar, estávamos mortos. Então toda a gente andava a ser despedida. Não acho que seja por aí. A equipa deve manter-se no mesmo caminho, a trabalhar. Se calhar houve coisas que saíam melhor no começo da época e naquela fase em que perdemos dois jogos em casa, para o campeonato, não saíram tão bem. Mas trabalhámos sempre da mesma forma, sempre com o objetivo de dar a volta no jogo seguinte: ganhando".