"Se calhar fizemos o pior jogo da época", diz Ricardo Horta

Ricardo Horta, do Braga, avaliou como "pior jogo da época" a vitória este domingo sobre o lanterna-vermelha Farense, por 1-0.

"Jogámos contra uma boa equipa e procurámos o golo desde cedo. Mas, se calhar, fizemos o nosso pior jogo da época. Entretanto, acabámos por marcar o golo no final e conseguir a vitória, que foi merecida pela nossa luta na segunda parte do jogo", afirmou Horta.

Apesar do da cobrança por um melhor futebol, o avançado do Braga vem sendo elogiado pelo bom desempenho na época atual. Porém, prefere minimizar as boas avaliações a fim de se manter focado. "Receber elogios é bom, mas leio poucos jornais e trabalho diariamente para tornar-me um melhor jogador e isso que estou a fazer aqui no Sporting Braga", finalizou.

O golo do triunfo do Braga foi marcado pelo suplente líbio Al Musrati, aos 87 minutos. Com os três pontos, os arsenalistas chegaram ao segundo lugar, com 18 pontos, mais três do que o Benfica, que só joga na segunda-feira, no reduto do Marítimo.