São Paulo tenta Bruno Viana: central está em Braga, mas a treinar à parte

Clube brasileiro, por indicação do técnico Rogério Ceni, propõe o empréstimo do central

O regresso ao Brasil é uma forte possibilidade para Bruno Viana, devolvido pelo Flamengo após um ano de empréstimo. Em busca de um central e por indicação de Rogério Ceni, técnico que trabalhou com Viana no clube do Rio de Janeiro, o São Paulo aposta no defesa pertencente aos quadros do Braga e propõe uma cedência, segundo avançou a "TNT Sports".

A proposta está a ser ponderada, sabendo-se que a sociedade desportiva dos minhotos dá prioridade a um empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

A treinar na Pedreira à parte do plantel principal desde o princípio do mês, o defesa de 26 anos também é desejado pelo Almería, mas as conversações arrefeceram a partir do momento em que o Braga colocou como exigência a antecipação da venda dos direitos económicos, sabendo-se que já o Flamengo descartou acionar a opção de compra fixada em 10 milhões de euros.

Além do São Paulo e o Almería, outros clubes já sondaram a SAD bracarense no sentido de tentar assegurar os serviços do jogador, que, em março de 2018, chegou a ser o maior investimento de sempre do clube, ao ser comprado por três milhões de euros ao Olympiacos.