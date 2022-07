Salvador sobre David Carmo: "Esperemos que possa vestir a camisola do Braga toda a época..."

António Salvador, presidente do Braga, aborda o interesse do Benfica em Ricardo Horta e ao do FC Porto em David Carmo

Resistência às propostas: "[David Carmo e Ricardo Horta] são dois dos melhores jogadores portugueses. Um deles está no melhor onze da época passada. Quem os quiser, terão que pagar um justo valor. Depois há uma grande diferença, porque em Portugal não se estava habituado a dar o valor devido pelos jogadores. Isso tem mudado."

Hipótese de David Carmo sair: "Esperemos que possa vestir a camisola do Braga toda a época..."