Salvador quer mais noites assim: "Peço a todos que acreditem até ao fim"

Presidente do Braga deu os parabéns à equipa e pediu que a atuação de qualidade frente ao Sheriff tenha continuidade.

A passagem do Braga aos oitavos-de-final da Liga Europa levou António Salvador a deslocar-se ao balneário no fim do jogo com o Sheriff, não só para dar os parabéns à equipa, mas também para pedir mais noites destas.

"Fizeram uma grande primeira parte, um sinal da qualidade que temos. E o que peço a todos é que acreditem até ao fim, temos muito campeonato pela frente e com certeza vamos fazer coisas bonitas",disse o presidente do Braga ao plantel, dirigindo-se depois a Ricardo Horta.

"Na Moldávia disse-te, a ti capitão, e a todos, que era preciso uma resposta nos próximos dois jogos. A resposta tem de ser contínua, já na segunda-feira; não se pode ganhar um jogo e no outro deitar tudo fora. Hoje [anteontem] estão de parabéns; foi uma noite de um Braga europeu, de um Braga europeu a sério", enfatizou António Salvador.