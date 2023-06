Salvador não gostou da preparação e do exibição do Braga no Jamor

Presidente do Braga enalteceu o terceiro lugar, mas considera que não adianta estar a falar de recordes na história do clube se a equipa acabar a época sem ganhar nada. E quer troféus para 2023/24

A cara de António Salvador na final da Taça de Portugal dizia bem o que lhe ia na alma. À frustração pela derrota contra o FC Porto juntou-se a exibição e a atitude da equipa. Um problema que, para o presidente do Braga, começou antes, na forma como a final foi preparada. Vamos, portanto, por partes.

Na segunda-feira, numa altura em que o plantel se preparava para ir de férias, António Salvador esteve reunido, no auditório do Estádio Municipal de Braga, com equipa técnica liderada por Artur Jorge, com os jogadores e toda a estrutura do futebol profissional. O presidente teve um discurso forte. Enalteceu o facto da equipa ter cumprido os objetivos no campeonato, com a conquista do terceiro lugar e o consequente apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas mostrou o desagrado pela última semana de preparação para a final da Taça de Portugal.