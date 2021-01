Salvador lança farpa ao Sporting: "Sinal que às vezes se sentem pequenos ao nosso lado"

Presidente do Braga lançou várias alfinetadas na direção do clube leonino.

António Salvador, presidente do Braga, dirigiu-se aos jornalistas na sala de Imprensa do Estádio Municipal de Leiria após a derrota dos minhotos frente ao Sporting, por 1-0, na final da Taça da Liga.

O líder arsenalista lançou farpas na direção do rival leonino, vincando o caráter dos jogadores do Braga e referindo que "é muito bonito saber ganhar e saber perder".

"É com satisfação e orgulho que vejo que os profissionais do Braga mostraram o caráter que têm. É com satisfação que vejo um clube como o Sporting a vibrar tanto com as vitórias sobre o Braga. Sinal de que às vezes se sentem pequenos ao lado do nosso clube. É muito bonito saber ganhar e saber perder", atirou Salvador.