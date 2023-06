Salvador fala de "histórico novo ciclo" com a Puma

Presidente muito feliz com assinatura do contrato com a Puma para os próximos cinco anos.

Os minhotos formalizaram a parceria que os ligará à Puma, num contrato estabelecido para cinco anos, que fará com que os guerreiros apresentem uma novidade chamativa na marca do equipamento, após anos a equipar Hummel. A mudança entre marcas germânicas será oficial a partir de 1 de julho, envolvendo também uma extensão da relação enquanto patrocínio cimeiro da equipa, isto numa época que pode ficar marcada por nova presença na Champions do Braga, que disputará a terceira pré-eliminatória de acesso à competição.

A aposta feita é acompanhada pelo prestígio do portfólio da marca, cravada nos campeões europeus em título, Manchester City, e ainda Milan, Marselha e Dortmund.

O contrato implica laços no Marketing, pelo que serão celebradas iniciativas conjuntas em prol do adepto. António Salvador pronunciou-se sobre esta aliança: "A Puma reconheceu que este é um projeto diferenciado, em crescimento, e que este é um momento histórico e, porventura, único. Com a inauguração da cidade desportiva, este é um novo ciclo na história do clube. A loja será um grande impulso no entusiasmo dos nossos adeptos", frisou.