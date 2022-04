Salvador critica primeira parte do Braga e arrasa arbitragem: "Das piores que se viu"

António Salvador, presidente do Braga

Declarações de António Salvador à Sport TV no final do Rangers-Braga (3-1), partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa

Sobre o jogo: "Na primeira parte não existimos como equipa no campo e no banco. Corrigimos ao intervalo. Não há palavras para descrever o que fizeram no campo na segunda parte. Lutaram até à exaustão para virar o resultado"

A arbitragem: "Tivemos uma arbitragem, talvez uma das piores arbitragens que vi no futebol. Um jogo a este nível não pode ter um árbitro e VAR como estes. Em lances capitais prejudicaram o Braga e foi por isso é que o Braga não seguiu em frente. Pelo que fez nos dois jogos, na segunda parte e prolongamento merecia passar. E passaria com uma arbitragem e VAR que prejudicasse. Arbitragens destas não podem estar nestas competições"