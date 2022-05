Salvador apresenta Artur Jorge: "Esperemos que fique para além destes dois anos"

Artur Jorge com António Salvador

Declarações do presidente do Braga na apresentação de Artur Jorge como novo treinador.

António Salvador não tem dúvidas de que Artur Jorge é a pessoa certa para assumir o comando do Braga. O presidente do clube minhoto acredita mesmo que o ex-técnico da equipa B vai continuar para além das duas épocas estipuladas no atual contrato.

"Esperemos que fique para além destes dois anos, porque Artur Jorge é um homem da casa, cresceu nesta casa enquanto jogador e treinador. Mostrou a competência que tem para poder assumir os destinos da equipa principal do seu clube. Representa os valores que este clube tem: vontade de ganhar, liderança e capacidade de unir. Todos juntos, com os nossos sócios, que nos irão apoiar como têm feito até aqui, iremos alcançar os nossos objetivos: lutar em todos os jogos para vencer. Nem sempre conseguiremos, vencer mas com Artur Jorge sairemos dos jogos, mesmo que não vençamos, com a consciência de que tudo fizemos", afirmou.

Artur Jorge assumiu interinamente, na parte final da época 2019/20, o comando da equipa principal após a saída de Custódio Castro. "Continuaste a mostrar toda a competência que tens e a partir de hoje é esta a cadeira com que sempre sonhaste", disse Salvador, dirigindo-se ao antigo técnico.