Salvador: "Alguma vez o Braga poderia ter vendido um jogo ao Benfica? Isso é lírico"

Declarações de António Salvador, presidente do Braga, numa entrevista à CNN Portugal

Os negócios e as relações com o Sporting: "As relações que o Braga tem com todos os clubes são institucionais. Sou amigo de muita gente, mas defendo sempre, de forma intransigente, os interesses do Braga".

Parceiro de Luís Filipe Vieira: "Isso é um absurdo. O Benfica nunca foi sequer um privilegiado do Braga. Simplesmente foi buscar alguns jogadores e até bateu o recorde de transferências em Portugal para contratar o Rafa. Se calhar foram mais privilegiados o Sporting e o FC Porto. Tenho amizades pessoais com vários dirigentes, mas não misturo as coisas".

Segundo notícia do Expressa, o Fisco suspeita que o Braga teria beneficiado o Benfica: "Isso cabe na cabeça de alguém, num ano em que estávamos a lutar pelo título? E ainda por cima numa época marcada pelos túneis. Alguma vez o Braga poderia ter vendido um jogo ao Benfica? Isso é lírico. Não sou arguido em processo algum, nem tenho conhecimento disso. Os portugueses têm de confiar na Justiça. Não vou chamar o jornal Expresso de ridículo porque tem grande prestígio, mas teve um dia mau por ter dado essa notícia".

As transferências e as comissões: "Estamos de consciência tranquila. Os nossos relatórios e contas são transparentes. Nos últimos cinco anos, o Braga pagou 50 milhões de euros, sem atrasos. Só 14 milhões foram pagos no ano passado. O Braga é um clube cumpridor, rigoroso e cumpre com as suas obrigações. O clube tem, aliás, 40 milhões de capitais próprios positivos".

Ser campeão nacional: "Sonhar, sonhamos todos. O Braga nunca vai ser campeão nacional por força do investimento. O Braga vai ser campeão quando as coisas mudarem na distribuição dos direitos desportivos e também à custa do investimento na formação. Será com base na nossa juventude que vamos ter bases para o presente e futuro"