Saiba mais sobre o Mónaco, próximo adversário do Braga na Liga Europa

O sorteio ditou que o Braga vai medir forças com o Mónaco nos oitavos de final da Liga Europa.

O Braga vai defrontar o Mónaco nos oitavos de final da Liga Europa, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, em Nyon. O emblema francês dispensa grandes apresentações, mas também é verdade que já atravessou melhores momentos.

Nesta época, com 25 jornadas disputadas, o clube do Principado ocupa o sexto lugar da Ligue 1, com 38 pontos, menos oito que o Marselha, segundo colocado, e a 21 do líder PSG.

No que à Liga Europa diz respeito, o Mónaco venceu o Grupo B, com 12 pontos. Venceu um dos jogos e empatou o outro diante de Real Sociedad (segundo classificado), PSV (terceiro) e Sturm Graz (quarto). Como venceu o agrupamento, não teve de jogar o play-off de acesso aos "oitavos".

Treinados pelo belga Philippe Clément, os franceses têm em Cesc Fàbregas o jogador mais experiente, mas há outros nomes conhecidos como Kevin Volland, Ben Yedder, Sidibé, e claro o português Gelson Martins, entre outros. Os médios lusos Pelé e Tiago Ribeiro também fazem parte do plantel, mas com escassa utilização.

No historial, o Mónaco soma oito campeonatos de França, cinco Taças de França, uma Taça da Liga e um título na segunda divisão. O último título de campeão foi conquistado em 2016/17, sob o comando o português Leonardo Jardim.

Estas duas equipas, refira-se, nunca se defrontaram em jogos oficiais. No entanto, na pré-época de 2019/20, a 24 de julho, os arsenalistas apresentaram-se aos sócios com um empate a zero diante dos rouge et blanc.